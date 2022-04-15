Посол Украины в ФРГ: Киев не знает о деталях военной помощи от Германии

Украина не обладает информацией касательно увеличения поставок различных вооружений из ФРГ на Украину, сообщил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что Киев не знает ни об объёме, ни о датах и процедуре передачи оружия.

Заявление об увеличении военной помощи Украине звучит на первый взгляд хорошо. Но украинское правительство вообще не проинформировано о деталях <...> Мы не знаем ни об объёме новых поставок оружия, ни о процедуре, ни о сроках. Все остаётся как и прежде, в потёмках, — заявил Мельник.

Он добавил, что Украинская сторона до сих пор не получила гарантий о поставках тяжёлого вооружения, хотя от оборонных предприятий Германии якобы поступили предложения о возможном предоставлении систем ПВО, гаубиц и бронетехники.

Мельник выразил надежду на скорейшее начало диалога касательно наращивания поставок оружия на Украину, включая тяжёлое вооружение.

15 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Однако, по его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Министр добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО.

Позднее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен выделить €2 млрд на дополнительную военную помощь. Более €1 млрд из них будут направлены Украине.