Посол Украины составил для ФРГ «список карательных мер» против РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать «недвусмысленное предупреждение» России и её президенту Владимиру Путину в виде списка «жёстких карательных мер». Санкции следует принять к 8 декабря, заявил дипломат в беседе с Bild.

Никогда ещё опасность нападения России на Украину не была так реальна, чем в эти недели. <...> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьёзные последствия атаки на Украину, — подчеркнул Мельник.

В составленном им списке «карательных мер» перечислены исключение России из членства в любых международных организациях, отказ от импорта российских газа, нефти, угля и других товаров, введение запрета на немецкие инвестиции в России, заморозка российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета, отключение России от системы SWIFT.

Ранее стало известно, что пакет сдерживания России «от агрессивных действий» включает меры по трём направлениям, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он сообщил о «непоправимых последствиях» и новом пакете санкций для России в случае проведения военной операции на территории Украины.