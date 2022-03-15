Посол Украины снова раскритиковал власти Германии из-за поставок оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в очередной раз раскритиковал правительство ФРГ из-за объёма поставок оборонительного вооружения. По его словам, Киеву нужны не «отдельные шаги, а полный пакет помощи». При этом выразил надежду на то, что процесс поставок оружия ускорится, сообщает ТАСС.

Мы надеемся, что этот процесс ускорится и украинские вооружённые силы как можно быстрее получат немецкое оборонительное вооружение для защиты мирного населения, — заявил Мельник.

В настоящее время Берлин осуществляет поставку тысячи единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь на встрече с коллегами из Польши, Чехии и Словении призвал европейских партнёров помочь наполнить фонд восстановления страны. Он оценил необходимую на восстановление страны сумму в $500 миллиардов.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи». Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что эта миссия должна быть в состоянии защитить себя.