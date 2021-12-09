Посол Украины призвал нового канцлера ФРГ обеспечить «холодный душ» Путину

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца организовать противодействие политике России. В беседе с газетой Berliner Zeitug он отметил, что Киев ждёт «мощного голоса из Берлина» для обеспечения России «холодного душа», поскольку та якобы готовится к войне. Дипломат потребовал опубликовать «каталог жёстких и болезненных карательных мер» в отношении Москвы, включая запрет «Северного потока — 2».

В то же время мы призываем всё федеральное правительство опубликовать список жёстких и болезненных карательных мер против России, включая запрет на «Северный поток — 2», если Путин решится на эту войну, несмотря на все предупреждения, — добавил дипломат.

По его словам, украинская сторона надеется на усилия ФРГ для предотвращения «новой войны в Европе» и прекращения «оккупации Крыма и Донбасса».

Ранее Мельник составил для ФРГ «список карательных мер» против РФ. В составленном им списке «карательных мер» перечислены исключение России из членства в любых международных организациях, отказ от импорта российских газа, нефти, угля и других товаров, введение запрета на немецкие инвестиции в России, заморозка российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета, отключение России от системы SWIFT.