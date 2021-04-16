Посол Украины призвал Германию добиться вступления его страны в НАТО

https://static.news.ru/photo/08dc996a-9ffd-11eb-8de3-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: twitter.com/melnykandr

Германия должна как можно скорее и безо всяких условий добиться вступления Украины в НАТО. Об этом заявил посол страны Андрей Мельник в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам Мельника , Германия несёт особую историческую ответственность за нацистские преступления против народа Украины и потому должна сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина стала членом НАТО.

И как можно скорее, без «но» и «а если», — подчеркнул дипломат.

Как полагает Мельник, только скорейшее присоединение Украины к Альянсу позволит не допустить новую войну в Европе.

Это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле, — сказал украинский посол.

Также Андрей Мельник призвал руководство Германии предупредить Москву о болезненных последствия в случае вторжения на Украину. По мнению дипломата, в подобной ситуации будет необходимо прибегнуть к международному бойкоту России и судебному преследованию в международном уголовном суде. Кроме того, на РФ следует наложить полное экономическое эмбарго, в первую очередь — на импорт сырья.

Ранее украинский посол Андрей Мельник в Берлине обратился к странам Запада, заявив, что «было бы неплохо» вернуть его стране ядерный статус. По мнению дипломата, Украина нуждается в поддержке других государств не только на словах. По его словам, стране нужно современное вооружение. Об этом писал NEWS.ru.