Посол удивился содержанию сделки США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

В российском посольстве в Германии удивлены содержанием и тональностью сделки США и ФРГ по «Северному потоку — 2». Об этом сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Его слова приводит ТАСС.

Посол подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергоносители в качестве «оружия» и инструмента давления. Подобная стилистика международного общения является неприемлемой.

Выдвигается, по сути, ультиматум о продолжении транзита российского газа через Украину после окончания срока действия нынешних договорённостей, истекающих в 2024 году, на срок до 10 лет, — сказал Нечаев.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» было опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в договорённостях между Германией и США по «Северному потоку — 2» есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако некоторые из них вызывают вопросы, в частности обвинения во «вредоносных действиях».