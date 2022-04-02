Ответ на вопрос о принадежности Крыма является таким же ясным и чётким. это то же саме, что просить у турка, чей Хатай. Об этом написал в материале для газеты Aydınlık посол России в Турции Алексей Ерхов.

Если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с «янычарской пощечиной». Так вот и в России — если спросить русского, чей Крым — ответ будет четкий и ясный. Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию, — написал посол.

Хатай — регион на юге Турции. Долгое время его суверенитет не признавался со стороны Сирии. При этом с составв Турции он вошел в 1939 году в результате референдума, но законность данного референдума не признавалась официальным Дамаском вплоть до начала 2000-х годов.

При этом в Анкаре неоднократно заявляли, что не признают итоги референума по Крыму в 2014 гоуд, когда большинство жителей полуострова решили присоединиться к составу России. В этой связи президент Турции Эрдоган на открытии Дипломатического форума в Анталье заявил, что если бы мир правильынм образом отреагировал на Крым тогда, сейчас ситуация на Украине не была бы такй тяжёлой.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».