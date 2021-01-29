Посол США в РФ не видит нужды в перезагрузке двусторонних отношений

https://static.news.ru/photo/4265734a-62dc-11eb-9e21-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В настоящее время нет необходимости в перезагрузке отношений между Россией и Соединёнными Штатами Америки. Такое мнение выразил посол США в РФ Джон Салливан.

В интервью телеканалу «Дождь» Салливан ответил на вопрос о недавнем разговоре президентов двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена. Дипломат констатировал, что у государств есть разногласия, но в целом их отношения гораздо шире.

Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а ещё раньше — с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет — они возникли в начале XIX века, когда Российская Империя признала Соединённые Штаты — в то время молодое государство, — напомнил Салливан.

Посол подчеркнул, что РФ и США являются государствами исключительной важности, потому им необходимо поддерживать диалог. По мнению дипломата, в двусторонних отношениях уже наметился прогресс — в частности, по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Салливан также призвал не сравнивать текущие отношения сверхдержав с теми, что были в годы холодной войны. Хотя ситуация и сейчас носит неблагоприятный характер, она всё же в корне отличается от того, что было в то время, резюмировал американский посол.

Как ранее писал NEWS.ru, Салливан высказался об обвинениях российского Министерства иностранных дел в сторону посольства Соединённых Штатов в призывах к протестным акциям. Он счёл их безосновательными, так как они строятся на предупреждении для американских граждан.

Дипломат отметил, что всем было известно о предстоящих акциях и в предупреждении посольство просило американских граждан не приближаться к месту их проведения. Он отметил, что обязан обеспечить безопасность граждан США в России. Если становится известно о запланированной протестной акции, позиция представительства состоит в том, что американцы не должны там оказаться.