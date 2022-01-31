Посол США в Армении заявил о нерешённости карабахского вопроса

Глава американской дипмиссии в Армении Линн Рейси во время встречи с заместителем председателя правительства республики Амбарцума Матевосяна заявила, что вопрос «статуса Карабаха» не решён, для его решения необходимо продолжение переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Как сообщает ТАСС, в пресс-служба армянского вице-премьера заявили, что Ереван высоко оценил важность роли и миссии США как сопредседателя организации.

Вице-премьер отметил важность роли и миссии США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в контексте окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Посол Трейси согласилась с вице-премьер-министром, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не решён, и что этот процесс должен осуществляться в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия озаботилась тем, что сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ не могут побывать в Карабахе. При этом он выразил надежду на скорейшую организацию поездки представителей организации в регион.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что среди стран Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, нет солидарности, а отношения между тройкой осложнились. По его словам, они не могут договориться между собой. Кроме того, он отметил, что нынешняя администрация США поддерживает Армению. Азербайджанский лидер выступил против вмешательства МГ ОБСЕ в вопрос карабахского урегулирования, так как считает его решённым. В то же время официальный Ереван, наоборот, считает необходимым возобновление переговорного процесса в рамках сопредседателей организации, считая, что проблема не устранена.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.