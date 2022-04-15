Посол США в Армении: Ереван решил присоединиться к антироссийским санкциям

Банки Армении намерены поддержать санкции в отношении России, об этом рассказала посол США в Армении Линн Трейси, сообщает URA.RU со ссылкой на издание Hraparak. Согласно информации издания, Трейси около месяца назад провела встречу с главами банков Армении, на которой попросила их не поддерживать Россию.

США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу, — цитирует издание американского посла.

Ранее китайское издание Global Times предупредило, что необдуманные санкции США в отношении России, которые по сути являются не более чем очередной американской геополитической авантюрой, приведут к тому, что расплачиваться придётся всему миру. В издании отметили, что недавние данные о росте инфляции в мире говорят о том, что это связано с событиями на Украине и введением антироссийских санкций со стороны западных стран.

Газета Washington Post написала, что антироссийские санкции, которые ввели США, могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединённых Штатах. Автор публикации указал на то, что усилия Белого дома по сдерживанию Москвы могут обернуться против администрации Байдена на предстоящих выборах из-за высокого уровня инфляции.