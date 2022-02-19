Посол США пожаловался на трудности в работе из-за высылки дипломатов

Высылки американских дипломатов российской стороной сильно затрудняют работу посольства США в Москве. Об этом заявил посол Вашингтона в РФ Джон Салливан. Также он выразил обеспокоенность накопившимися в посольстве проблемами бытового характера, которые пока не удалось решить. Об этом дипломат рассказал в интервью газете Politico.

Если высылки со стороны российского правительства продолжатся, будет очень трудно продолжать безопасно функционировать в качестве посольства, — подчеркнул Салливан.

Он также пожаловался на уже существующие проблемы. В частности, посол отметил, что инфраструктура посольства устарtвает, а исправить это не получается, поскольку необходимые специалисты не могут получить визы в Россию. Так, в здании диппредставительства есть проблемы с лифтами, генераторами, электрическими транформаторами, топливными баками и водяными насосами. Также Салливан упомянул «реальные проблемы, связанные со здоровьем», кjторые следует решать в короткие сроки.

Москва в ответ на антироссийские санкции, объявленные Вашингтоном, и очередную высылку российских дипломатов ввела ограничения на наём дипломатическим представительством США граждан России и третьих стран. В результате посольство США сообщило, что число предоставляемых консульских услуг сократится. В частности будет приостановлено рассмотрение документов на визы, предназначенные для дипломатических поездок.

С 1 августа в посольстве США в России работает в минимальном за пять лет составе, насчитывая 120 сотрудников.

Ранее в посольстве США в Москве заявили, что заместитель главы американской дипмиссии в Москве Барт Горман был выслан из России несмотря на наличие действующей визы и неоконченный срок работы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что высылка Гормана из России стала ответом на высылку из США советника-посланника российского посольства. Она подчеркнула, что Штаты демонстративно отказались продлить сроки пребывания российского дипломата до прибытия замены.