Посол США посетил здание МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан посетил здание Министерства иностранных дел России. Он пробыл там около 15 минут, после чего уехал и не оставил никаких комментариев, сообщает РИА Новости. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия 17 февраля направит США ответ по гарантиям безопасности.

Салливан не стал подтверждать журналистам получение российского ответа по гарантиям безопасности.

Лавров на переговорах с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо сказал, что текст будет направлен американской стороне в бумажном и электронном виде, после чего МИД планирует предоставить содержание текста публике. До этого он заявил, что США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России, которые они давно отрицали. Лавров отметил, что по итогам проведённых переговоров есть вероятность выработки «неплохого» пакетного результата.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ответное письмо было одобрено главой государства, а Москва продолжает сохранять «весьма ответственную позицию» в этой теме. Представитель Кремля также напомнил, что ответ по гарантиям безопасности будет опубликован, так как России «нечего скрывать». При этом он выразил надежду на то, что противоположная сторона сочтёт возможным сесть за стол переговоров.