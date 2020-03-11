https://static.news.ru/photo/d839bcb8-6446-11ea-85f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Все нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, находятся под контролем Соединённых Штатов, сообщил посол Арабской Аеспублики в РФ Рияд Хаддад.

По его словам, таким образом американская сторона попросту ворует сирийскую нефть.

Если нам удастся освободить [нефтяные] вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики, — отметил он в эфире телеканал «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф заявил, что США через Турцию продают нефть с сирийских месторождений другим государствам. Чиновник отметил, что его страна вынуждена закупать чёрное золото, причём только за доллары. Местные банки обложены санкциями, любые денежные переводы из-за рубежа под запретом.