Все нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, находятся под контролем Соединённых Штатов, сообщил посол Арабской Аеспублики в РФ Рияд Хаддад.
По его словам, таким образом американская сторона попросту ворует сирийскую нефть.
Если нам удастся освободить [нефтяные] вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики, — отметил он в эфире телеканал «Россия 24».
Как писал NEWS.ru, ранее министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф заявил, что США через Турцию продают нефть с сирийских месторождений другим государствам. Чиновник отметил, что его страна вынуждена закупать чёрное золото, причём только за доллары. Местные банки обложены санкциями, любые денежные переводы из-за рубежа под запретом.