Посол США поддержал налаживание региональных связей на Южном Кавказе

США сильно заинтересованы в налаживании региональных связей на Южном Кавказе. Как сообщает азербайджанское информагентство Report, об этом в Гяндже заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер. Разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в Карабахе предусмотрено в трёхстороннем соглашении лидеров России, Азербайджана и Армении.

Это касается и наземного, и железнодорожного, и воздушного транспорта. Мы поддерживаем шаги, способствующие экономическому развитию всех трёх стран региона, — сказал посол.

По его словам, США продолжают вести переговоры со странами для внесения своего вклада в поддержку такого развития.

Ранее о важности разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что деблокада экономических и транспортных инфраструктур в регионе качественно изменит содержание и структуру экономики Армении, а также станет дополнительным стимулом для развития инфраструктуры страны и обеспечит долгосрочный экономический рост.

С подобными заявлениями не раз выступала и азербайджанская сторона. В ходе недавней трёхсторонней встречи глав МИД в Минске внешнеполитическое ведомство Азербайджана отметило важность выполнения соглашений по открытию всех транспортных коммуникаций в регионе.

Также ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно со своим турецким коллегой заложил фундамент Зангезурского коридора. Речь идёт об автомобильной дороге Горадиз — Джабраил — Зангилан — Агбенд. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал лидеров стран о проводимых работах. Им было также доложено о ходе строительства дороги Ахмедбейли — Физули — Шуша.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.