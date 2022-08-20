Посол США отказался признать кризис в отношениях с Китаем из-за Пелоси Посол США Бернс отказался признать кризис в отношениях с Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

Фото: Chien Chih-Hung/Taiwan President/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Кризис в отношениях Вашингтона и Пекина не должен возникнуть из-за визита спикера американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, такую точку зрения выразил посол США в Китае Николас Бернс в интервью CNN. По его словам, КНР чрезмерно отреагировала на приезд политика и сама провоцирует раскол.

Мы не считаем, что в американо-китайских отношениях должен возникнуть кризис из-за визита — мирного визита — спикера палаты представителей на Тайвань... Это был спровоцированный правительством в Пекине кризис. Это была чрезмерная реакция, — сказал Бернс.

По мнению дипломата, теперь Пекин должен убедить остальные страны, что Китай не является «агентом нестабильности» и будет действовать мирно в Тайваньском проливе. Он напомнил, что в ответ на визит Пелоси Китай начал масштабные военные учения вокруг острова и приостановил ключевые дипломатические контакты с США.

Я думаю, что во всем мире много беспокойства по поводу того, что Китай теперь стал агентом нестабильности в Тайваньском проливе, и это не в чьих-либо интересах, — заявил дипломат.

Посол также рассказал о вызове в МИД Китая после прибытия Пелоси на Тайвань. По его словам, состоялась «оживленная» и «спорная» встреча, на которой он защищал спикера и призвал КНР действовать таким образом, чтобы способствовать миру и стабильности.

Я защищал спикера. Я защищал ее право на поездку на Тайвань. Я защищал мир и стабильность, которые у нас были в Тайваньском проливе в течение почти шести десятилетий, — объяснил посол.

Вместо этого, по словам Бернса, Пекин разработал свой ответ, включая отправку ракет над Тайванем, чтобы «запугать и контролировать» Тайбэй. Кроме того, как отметил посол, Китай «провел глобальную кампанию», обвиняя Вашингтон в подрыве стабильности в Тайваньском проливе.

Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале августа — это был первый визит американского политика подобного уровня на остров за последние 25 лет. Свою поездку конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит спикера привел к обострению отношений между США и Китаем. Пекин объявил о введении контрмер в отношении Вашингтона. В частности, отменил телефонные разговоры между силовыми ведомствами и приостановил сотрудничество в сфере борьбы с международной преступностью.