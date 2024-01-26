Посол США обвинил Венгрию в защите «прокремлевских площадок» Посол США Прессман обвинил Венгрию в губительной для НАТО пророссийской политике

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Виктор Орбан

Проводимая руководством Венгрии внешняя политика губительна для НАТО и идет на пользу России, заявил посол США Дэвид Прессман. По его словам, такой политический выбор Будапешта «вне всякого сомнения, полезен Путину и губителен для осторожных усилий по сохранению единства НАТО и партнеров», пишет Financial Times.

Если посмотреть на внешнюю политику Венгрии, будь то вопрос о вступлении Украины в ЕС, блокирование усилий по выделению финансовой поддержки Украине, встреча с (президентом РФ. — Прим.ред. NEWS.ru) Владимиром Путиным, противодействие попыткам России по диверсификации энергоносителей, сопротивление по закрытию прокремлевских площадок внутри Венгрии, — можно заметить что-то общее. В итоге это делает Венгрию еще более изолированной от своих партнеров по НАТО и ЕС, — цитирует издание Прессмана.

Американский посол обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в «активном участии» в избирательной кампании в США и открытой поддержке Дональда Трампа. Дипломат считает, что правительство Орбана «предпочло бы переждать нынешнюю администрацию США». Прессман предостерег, что у Белого дома есть рычаги влияния, которые он может использовать для влияния на венгерское правительство.

Вместе с тем Орбан 24 января заявил о готовности страны одобрить присоединение Швеции к НАТО. По его словам, власти призывают парламент ратифицировать договор о членстве при первой удобной возможности. Политик добавил, что заверил в позиции Венгрии генсека НАТО Йенса Столтенберга, с которым ранее у него состоялся телефонный разговор.