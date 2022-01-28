Салливан обещал «жёсткие последствия» в случае агрессии Москвы против Киева

В случае дальнейшей агрессии в отношении Украины Россию ждут жёсткие последствия, заявил посол США в Москве Джон Салливан в ходе телефонного брифинга. Как сообщает РИА Новости, дипломат отметил, что письменные ответы США по гарантиям безопасности содержат контрпредложения в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности РФ.

Наши идеи, как мы думаем, могут потенциально повысить нашу общую безопасность... Они также учитывают и ряд озабоченностей России, — сказал Салливан.

По его словам, отмеченные контрпредложения США касаются темы военных учений и контроля над вооружениями в Европе.

Мы предпочитаем дипломатию и готовы двигаться дальше в том, что касается возможности общих действий, — сказал Салливан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США с НАТО не завершены. В ответах Вашингтона и Альянса есть рациональные зёрна. В то же время он подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто писал ответ НАТО на российские предложения по безопасности.

Российская сторона ранее получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

В свою очередь Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.