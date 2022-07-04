Посол Сирии заявил о переправке США и Турцией террористов на Украину

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Западные страны, главным образом США и Турция, занимаются переправкой на Украину боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал в беседе с ТАСС посол Сирии в России Риад Хаддад. По его словам, эта организация используется Западом против мирного населения.

Мы не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. - NEWS.ru), так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов, — сказал дипломат.

Он отметил, что на таком фоне Украина постепенно становится настоящей целью для террористов и наёмников. По его словам, такие действия неизбежно приведут к плачевным последствиям для всей мировой безопасности.

20 апреля стало известно, что Украина отказывала России и другим странам в выдаче участников террористических организаций, объявленных в розыск. При этом Киев пользовался различными предлогами, включая решения ЕСПЧ и реестр Госдепартамента США.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, которые свидетельствуют о присутствии в украинской армии иностранных наёмников, станут свидетельством на будущем трибунале.