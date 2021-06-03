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Посол Сирии опроверг вакцинацию Асада «Спутником V»

14:27, 03 июня 2021
Рияд Хаддад Рияд Хаддад Фото: РИА Новости

Президент Сирии Башар Асада переболел коронавирусной инфекцией, у него высокие антитела, поэтому ему не нужно прививаться от коронавируса. Об этом заявил посол страны в Москве Рияд Хаддад, сообщает «Интерфакс».

Президент Асад болел коронавирусом, у него высокие антитела, — заявил дипломат.

Ранее в СМИ появилась информация, что сирийский лидер привился от коронавирусной вакциной российской вакциной.

По словам дипломата, первая партия «Спутника V» была поставлена в Сирии. Сначала препарат использовали для вакцинации первых лиц страны и врачей, а теперь прививка стал доступна для граждан. Российский препарат был зарегистрирован в Сирии 22 февраля. После этого препарат стало можно использовать на территории страны.

В январе 2021 года президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавирусной инфекции. В апреле политик заболел COVID-19. Он похвалил российский препарат, заявив, что легко перенёс болезнь благодаря прививке.

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