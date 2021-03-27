Посол: Россия готова помочь Египту в разблокировке Суэцкого канала

https://static.news.ru/photo/f0b946be-8fc9-11eb-a876-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global look Press

Российская сторона готова оказать Египту любую помощь в разрешении ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко.

Дипломат отметил, что канал является важной для всего мира водной артерией и в РФ очень сопереживают происходящему.

Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны, — цитирует посла РИА Новости.

Борисенко добавил, что пока официальных просьб о помощи со стороны египетских властей не поступало.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Пока все попытки восстановить судоходство не увенчались успехом. Количество судов, застрявших в «пробке», достигло 369.

Как писал NEWS.ru, ранее свою помощь в разблокировке канала предложили власти Турции. В Анкаре выразили готовность направить к месту инцидента судно Nene Hatun. По словам министра транспорта Адиля Караишмайоглу, оно является одним из немногих в мире, которые могут помочь в устранении проблемы.