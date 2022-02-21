Посол России заявил, что ФРГ выступает против поставок оружия на Украину

Берлин занимает последовательную позицию по вопросу поставок летального оружия Киеву, они исключены. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что надеется на то, что новое правительство Германии будет придерживаться прагматичной и реалистичной позиции в отношении РФ.

Особенности позиции Берлина в рамках этого большого комплекса вопросов, связанных с европейской безопасностью, видимо, состоит в том, что немцы против поставок летального оружия Киеву и пока занимают достаточно последовательную линию на этот счёт, — сказал он.

Власти Германии в этом вопросе не хотят менять «военно-технический баланс», добавил Нечаев. По словам посла, в Берлине считают, что немецкое оружие в кризисные регионы не должно поставляться.

Ну и, конечно, есть исторические параллели, которые неизбежно возникают с возможными поставками какого-то оружия на Украину. Трудно себе немцам представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских, — резюмировал посол.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что поставки Германией оружия Украине исключены. Она подчеркнула, что диалог по урегулированию украинского конфликта продолжается, поэтому Берлин не желает ещё большего обострения ситуации.