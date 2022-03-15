Посол России во Франции рассказал о позиции Москвы по смене власти в Киеве

Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах российской и украинской делегаций, заявил посол России во Франции Алексей Мешков, сообщает РИА Новости. По его словам, у РФ нет такой задачи, поскольку будущее надлежит определять народу.

Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять своё будущее, — сказал Мешков.

Четвёртый раунд переговоров между Россией и Украиной прошёл в понедельник, 14 марта. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что была взята техническая пауза.

До этого в Белоруссии состоялись три раунда переговоров. Во время второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации людей, доставки продуктов и лекарств.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал. Украинский лидер отметил, что благодаря переговорам, получается вывозить гражданское население в безопасную зону и уже «сработали» более десяти гуманитарных коридоров.