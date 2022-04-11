Посол России в Британии рассказал о «технических» отношениях двух стран

В настоящее время отношения между Россией и Великобританией носят исключительно технический характер. Они сильно сузились, переговорный трек отсутствует. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Отвечая на просьбу оценить текущий уровень отношений между Москвой и Лондоном, он заявил , что «оценивать особенно нечего».

Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств. Без сомнения, мы продолжаем служить коммуникациям не только по гражданской дипломатической линии, но у нас и военный атташе работает здесь. Отношения сильно сузились, я бы сказал. Тому есть свои причины. Переговорного трека нет, — пояснил Келин.

Ранее Андрей Келин заявил, что действия правительства Великобритании, предпринимаемые в отношении событий на Украине, направлены на дальнейшую эскалацию ситуации. По его мнению, у британских властей создаётся картина мира, какой её видят «из бункера Зеленского», и на этой основе принимаются решения, противоречащие реальности.

Он также рассказал, что из-за ситуации вокруг Украины в британских школах и университетах происходят случаи дискриминации российских учеников и студентов.