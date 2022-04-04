Посол России в Турции заявил о «растоптавшем свои ценности» Западе
Сергей Князев
Сергей Князев
09:05, 04 апреля 2022
Алексей ЕрховФото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью газете Aydinlik, что Запад растоптал свои ценности при попытке унизить РФ. По его словам, против России развязана тотальная экономическая война, а беспрецедентные санкции привели к тому, что каждый гражданин мира знает, что финансовые резервы его страны могут быть украдены, а собственность арестована. Эту политику проводят те же люди, которые до этого отстаивали неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности и свободу слова.
Россию хотят удушить. Но, пытаясь раздавить Россию, западная цивилизация, по сути, растоптала ценности и принципы, на которых она зиждется, — подчеркнул Ерхов.
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее высмеял просьбы США принять чью-то сторону из-за ситуации на Украине. На своей официальной странице в Twitter он опубликовал карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. Многие пользователи согласились с мнением представителя Китая. Некоторые отметили двойные стандарты западной политики, когда только европейским странам наряду с США позволено вести независимую международную политику.