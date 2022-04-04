Посол России в Турции заявил о «растоптавшем свои ценности» Западе

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Решение о высылке из Германии сотрудников российских дипломатических представительств, которые якобы могут работать на спецслужбы РФ, будет принято уже на этой неделе, утверждает газета Bild со ссылкой на собственные источники. По данным издания, могут быть высланы до 100 человек.

Канцлер Олаф Шольц пока дал поручение изучить вопрос, — говорится в материале газеты. Ранее сообщалось, что Берлин подозревает «значительную часть» сотрудников российского посольства в Германии в шпионаже, тогда как страны...