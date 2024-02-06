Посол России в США указал на политизированность дела осужденного Клюшина Посол Антонов: дело осужденного в США Клюшина «шито белыми нитками»

Фото: MFA Russia/via Global look press

Дело Владислава Клюшина, осужденного в США по обвинениям в кибермошенничестве, «шито белыми нитками», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами после посещения россиянина, отбывающего наказание в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. По словам дипломата, создается чувство, будто мужчина оказался за решеткой исключительно из-за того, что является русским, передает ТАСС.

Дело шито белыми нитками, исключительно политизировано, никаких доказательств. Ощущение таково, что в большей степени срок его был определен тем, что он является русским. И это, вот это отношение, русофобское отношение к гражданам России мы чувствуем везде, — резюмировал Антонов.

Ранее суд в США приговорил бизнесмена Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы. Присяжные признали Клюшина виновным в киберпреступлениях, включая преступный сговор. Россиянина задержали 21 марта 2021 года в Швейцарии, куда он прилетел на отдых с семьей.

Сам Клюшин настаивал на своей невиновности по всем пунктам обвинения, которые предъявляются ему американскими властями. Несмотря на это, даже в освобождении под залог россиянину было отказано, так как суд не исключил вероятность побега.