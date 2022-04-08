Посол России в США назвал причину начала спецоперации на Украине

Россия начала спецоперацию из-за нежелания украинских властей остановить геноцид русских и выполнять свои обязательства по международным договорённостям, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek. Дипломат добавил, что Запад, поставляя оружие Киеву, провоцирует его на продолжение кровопролития.

Спецоперация на Украине является результатом нежелания киевского режима прекратить геноцид русских через выполнение своих обязательства по международным договорённостям, — сказал Антонов.

Он отметил, что украинские власти готовились нанести удар по Донецкой и Луганской народным республикам. У России не было иного выбора, как признать их независимость, а затем в соответствии со статьёй 51 главы VII Устава ООН и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи начать спецоперацию.

Дипломат добавил, что цель операции состоит в денацификации и демилитаризации Украины, а также снижении угрозы со стороны западных стран, использующих её для борьбы с Россией. Антонов также подчеркнул, что российские военные непричастны к гибели гражданских лиц в Буче. РФ принимает все меры для обеспечения безопасности и сохранения жизни мирных граждан, удары наносятся только по объектам ВСУ.

Ранее Антонов заявил, что провокация в украинской Буче является верхом лжи и цинизма. По его словам, США, даже не получив каких-либо доказательств, стали назначать виновных, приняв «прокурорскую позу». Посол назвал голословными обвинения в адрес российских военных и попыткой Запада демонизировать их