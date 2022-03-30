Посол России в США: Госдеп умышленно завышает потери военных РФ на Украине

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Исследование Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год показало, что русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков в мире по совокупности параметров, включающих роль как в бытовой, так и в научной коммуникации. Отмечается, что русский язык уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. При составлении рейтинга учитывалось множество факторов, включая численность говорящих на языке, передаёт ТАСС.

Способность языка удовлетворять потребность человека в получении образования и информации — гораздо более важный фактор в определении его конкурентоспособности, — прокомментировала результаты исследования ректор Государственного института русского языка им. А....