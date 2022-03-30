18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Посол России в США: Госдеп умышленно завышает потери военных РФ на Украине

04:58, 31 марта 2022
Посол России в США: Госдеп умышленно завышает потери военных РФ на Украине Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине. По словам дипломата, это часть безуспешной попытки спровоцировать общественное недовольство в России. Он посоветовал обращаться за достоверной информацией о происходящем на Украине к Министерству обороны России, сообщает РИА Новости.

За подобными высказываниями скрывается циничный расчёт — вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится, — заверил Антонов.

Он добавил, что решение российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине пользуется широкой поддержкой россиян.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам. В ведомстве добавили, что украинские неонацисты используют жителей Харькова в качестве живого щита. В ведомстве также рассказали о случаях, когда гражданских арестовывают сотрудники СБУ за предположительно хорошее отношение к России, а затем «эти люди не возвращаются».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео