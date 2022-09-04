Посол России в Китае покинет свой пост Посол России в Китае Денисов в ближайшее время покинет пост

Фото: Артем Иванов/ТАСС

Посол России в Китае Андрей Денисов

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что в ближайшее время покинет свой пост, передает РИА Новости. По его словам, он уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине.

Да, действительно, в ближайшее время я покидаю свой пост, о чем уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине, — сказал Денисов.

По данным агентства, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Денисовым назвал его «хорошим другом, давним другом и истинным другом китайского народа». По его словам, за последние 10 лет российский дипломат проделал большую и плодотворную работу по развитию сотрудничества России и Китая в различных областях, укреплению дружбы и взаимного доверия между двумя народами, а также внес важный вклад в защиту законных прав и интересов обеих сторон, поддержание справедливости и беспристрастности на международной арене.

В свою очередь Денисов пожелал успехов предстоящему Двадцатому съезду Коммунистической партии Китая, добавив, что за время своей работы в Китае он стал свидетелем больших достижений страны в различных аспектах и считает, что КНР добьется еще более значительных успехов в будущем.

Отмечается, что Денисов посвятил дипломатической службе 30 лет. За это время он успел поработать на различных важных должностях как в центральном аппарате МИД РФ, так и за рубежом. В 1997-2000 годах он занимал пост директора Департамента экономического сотрудничества, в 2000-2001 годах был послом РФ в Египте, с 2001 по 2004 год — заместителем МИД РФ, с 2004 по 2006 год — постпредом РФ при ООН и в СБ ООН, в 2006-2013 годах — первым замглавы МИД РФ. В 2013 году его назначили чрезвычайным и полномочным Послом РФ в КНР.

Ранее стало известно, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост. Заключительным рабочим днем дипломата на посту европейского представителя в Москве стало 31 августа.