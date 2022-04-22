Посол России в Канаде призвал повлиять на США из-за провокации на Украине
Никита Чайка
Никита Чайка
21:28, 23 апреля 2022
Посол России в Канаде Олег СтепановФото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Посол России в Канаде Олег Степанов призвал Оттаву оказать влияние на Вашингтон из-за информации о готовящейся западными странами провокации с использованием оружия массового уничтожения на Украине, передаёт РИА Новости. Посол сообщил агентству, что направил письма на имя премьер-министра и главы МИД Канады.
Я направил личные послания на имя премьер-министра Джастина Трюдо и главы МИД Мелани Жоли, чтобы они повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии, — сказал посол.
23 апреля Минобороны России сообщило, что СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в луганском Лисичанске. Туда уже прибывают представители украинских и западных СМИ, которые вели постановочную съёмку в Буче.
Москва заранее предупреждает так называемый цивилизованный Запад, что эти фейки о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время киевские власти намереваются распространить через западные СМИ.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Церкви поступают сообщения о готовящихся в пасхальную ночь провокациях со стороны Украины. В РПЦ молятся, чтобы «Господь не допустил совершиться подобной трагедии».