Посол России в Канаде назвал причину вызова в МИД Посла России вызывали в МИД Канады из-за заявления дипмиссии по голодомору

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Посол в РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что его вызвали в МИД страны из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе на Украине. Он добавил, что канадская сторона не согласилась с тем, что голодомор в 1930-х годах коснулся не только территорий Украинской ССР, но и другие территории в том числе. Дипломат отметил, что Оттава продолжает отстаивать позицию украинской общины Канады, пишут «Известия».

Был приглашен сегодня в МИД Канады. Генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространен, — рассказал Степанов.

По его словам, в ходе разговора они с Бонсером не пришли к согласию по данному вопросу. Посол назвал происходящее «тотальным бесчеловечным отрицанием исторических фактов».

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине, призывая вспомнить свою историю. По его мнению, немцам предстоит каяться за свои военные преступления на три поколения вперед. 30 ноября бундестаг одобрил резолюцию, в рамках которой голодомор — массовый голод в СССР в начале 1930-х годов — приравнивается к геноциду.