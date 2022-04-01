Посол России в Британии назвал следующую цель российских ВС на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями ВС РФ в случае их попадания на Украину. Он добавил, что Минобороны Соединённого Королевства анонсировало поставки этого оружия Киеву. Дипломат добавил, что любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер, передаёт ТАСС.

Конечно же, они будут являться законными целями для наших вооружённых сил в случае, если будут пересекать границу Украины, — рассказал Келин.

Он также раскритиковал власти Британии за необъективное восприятие хода боевых действий на Украине. Он предположил, что мнение британского правительства формируется из «бравурных реляций Министерства обороны Украины и украинского руководства».

Министерство обороны Германии ранее отправило специальный запрос в бюджетный комитет Бундестага для получения средств в размере €21 миллиона для экстренного восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину. Отмечается, что отправленные украинцам 3,5 тысячи боеприпасов планируется заменить «в кратчайшие сроки», чтобы «пополнить текущую потребность» Бундесвера.