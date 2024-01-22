Посол России в Афганистане подтвердил гибель двоих человек в авиакатастрофе Посол РФ в Афганистане Жирнов: супруги Евсюковы погибли при крушении Falcon 10

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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил в беседе с KP.RU гибель Анны и Анатолия Евсюковых в результате крушения самолета Falcon 10 в провинции Бадахшан. Он выразил соболезнования их родным и близким.

К сожалению, супруги Евсюковы погибли. Это огромная боль, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — сказал дипломат.

Выжившие в авиакатастрофе двое членов экипажа и двое медработников сейчас находятся в аэропорту Кабула, добавил посол. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время они вернутся в Россию.

Крушение Falcon 10, выполнявшего чартерный медицинский рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву, произошло вечером 20 января. Самолет пропал с радаров после отказа двигателей, в тот момент он пролетал над горами Афганистана. На борту находились шестеро человек. Рейс был оплачен предпринимателем Анатолием Евсюковым для доставки его жены, тяжело заболевшей во время отдыха в Таиланде, в столицу России.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в разговоре с NEWS.ru выдвинул предположение, что причиной могла стать неправильная эксплуатация Falcon 10 либо обледенение в результате осадков и сильных порывов ветра.