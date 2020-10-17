Посол России считает, что Трамп может помешать продлить ДСНВ после выборов

https://static.news.ru/photo/650001a4-1084-11eb-ade0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в случае поражения на выборах может помешать новой администрации США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Не исключаю, что будут сделаны нынешней администрацией шаги, которые не позволят будущей администрации принять решение в отношении продления этого договора, — цитирует его ТАСС.

Антонов добавил, что в этом предположении исходит из реальной ситуации. По его словам, нынешняя позиция Вашингтона по вопросу о продлении ДСНВ «вызывает огорчение».

Ранее в Вашингтоне заявили, что ДСНВ между США и Россией может быть продлён в обмен на заморозку ядерного арсенала Москвы. При этом американская сторона настаивает на заморозке и тактических арсеналов, которые составляют до 55% потенциального ядерного арсенала РФ и на том, что договорённости США и России должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на Китай.

Как писал NEWS.ru, в ответ на это президент России Владимир Путин предложил на год продлить действующий договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий.