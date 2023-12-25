Посол России рассказал, кто стоит за поддержкой протестов в Сербии Посол Боцан-Харченко: поддержка протестов в Белграде идет со стороны Запада

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Поддержка протестных выступлений после парламентских выборов в Сербии определенно осуществляется западными странами, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Целью манифестантов дипломат назвал ослабление власти президента Александра Вучича после выборов. По его словам, такие акции спланированы по принципу майдановых революций на Украине.

Понимая, что и в Белграде планы не осуществимы спокойным, мирным путем, оппозиция тут же приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. <...> Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительный разговор и доверительная информация, но данные у него (у сербского президента. — NEWS.ru) неопровержимые о том, что подстрекательство идет и поддержка со стороны Запада, — сказал Боцан-Харченко.

Посол отметил, что Запад намерен привести оппозицию в Белграде к власти, поэтому протесты будут продолжаться, однако как долго это будет происходить, сказать трудно. Он добавил, что противодействие акциям «будет оказываться эффективно» и «никакие майданные цели и схемы не пройдут, это совершенно очевидно».

Ранее глава правительства Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках в Белграде. При этом премьер-министр предположила, что ее слова не будут популярны на Западе.

В свою очередь, Вучич в ходе экстренного обращения к нации заявил, что иностранные спецслужбы заблаговременно проинформировали сербские силовые структуры о подготовке беспорядков и планах захвата администрации Белграда. По его словам, информация помогла своевременно подготовиться к происходящему.