Посол России предупредил о последствиях поставок Украине ракет ATACMS Посол Антонов: между РФ и США может возникнуть конфликт при поставках Украине ракет ATACMS

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

В результате поставок на Украину американских баллистических ракет ATACMS Вашингтон может оказаться вовлечен в военный конфликт с Москвой. Об этом предупредил посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что данные ракеты предназначаются для поражения целей на расстоянии до 300 километров. Если Киев получит в руки подобное оружие, в область поражения могут попасть российские города, объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.

Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией, — сказал Антонов.

ATACMS представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету. Она разработана американской компанией Lockheed Martin. Эта ракета запускается из реактивных систем залпового огня, включая РСЗП HIMARS. Эти системы поставляются вооруженным силам Украины с конца июня.

Ранее сообщалось, что украинские власти в ближайшее время направят в США новый запрос о поставке вооружений для «поддержки наступательных действий». В частности, Киев попросит Вашингтон осуществить поставки ракет семейства ATACMS (дальность — до 300 км), танков, беспилотников, а также артиллерийских систем. По информации издания, в список вошли 29 наименований вооружений.