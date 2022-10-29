Посол России посчитал бессмысленными новые канадские санкции Посол России Степанов назвал новые санкции со стороны Канады бессмысленными

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Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что новые санкции в отношении РФ, объявленные властями Канады, носят бессмысленный и символический характер. Дипломат подчеркнул, что на них, тем не менее, будет дан соразмерный ответ. Слова Степанова приводит РИА Новости.

Под новый пакет санкций, которые Канада ввела в связи с проведением Россией СВО на Украине, попали 35 граждан РФ, в том числе руководители «Газпрома», а также шесть компаний российского энергетического сектора. В санкционном списке оказались, в частности, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также министр энергетики Николай Шульгинов.

Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут, — заявил на это Степанов.

Он добавил, что на то обязательно последует ответ, поскольку Россия действует по принципу взаимности.

Даже понимая всю символичность и абсурдность канадских мер, в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно, — отметил дипломат.

По мнению Степанова, новый набор санкций приурочен к началу канадско-украинского конгресса, который стартует в выходные.

17 октября Канада расширила санкционный список против России и внесла в него 34 физлица и одну организацию, которые, по версии властей, могут быть причастны к «распространению дезинформации». В перечень попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.