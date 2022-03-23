Посол России подтвердил получение ноты о выдворении 45 дипломатов из Польши

Российский посол Сергей Андреев подтвердил получение ноты МИД Польши с требованием 45 дипломатов России, обвинённых в шпионаже, покинуть страну. Андреев уточнил, что он не входит в это число представителей дипмиссии, сообщает РИА Новости.

Андреев добавил , что российским дипломатам нужно покинуть территорию Польши в разные сроки. Самый максимальный срок, на который они могут задержаться в пределах страны составляет 5 дней.

Посол также отметил, что с формальной точки зрения, дипломатические отношения России и Польши продолжаются.

Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже и потребовало их высылки. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность несовместимую со статусом дипломата. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае их высылки Москва даст соответствующий ответ. Детали возможных контрмер она раскрывать не стала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что решение выслать российских дипломатов из Варшавы не останется без ответа. По его словам, подобные действия властей Польши говорят о продолжении падения отношений между двумя странами