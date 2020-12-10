Посол России отреагировал на новые санкции США в отношении РФ

https://static.news.ru/photo/10b9a1bc-3b4b-11eb-b9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал санкции против футбольного клуба «Ахмат» и фонда главы Чечни Рамзана Кадырова.

Антонов назвал введение санкций очередным «недружественным и деструктивным» шагом американской администрации и подчеркнул, что подобные действия направлены на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Соответствующее заявление размещено на странице посольства в Facebook.

Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьёзных системных проблем внутри самих Соединённых Штатов. В том числе в сфере прав человека, — заявил Антонов.

Дипломат отметил, что Россия не раз выступала за отказ от нелегитимных односторонних санкционных мер и призывала к возврату к «нормальным межгосударственным отношениям».

Власти США расширили санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как сообщает американский Минфин, ограничения наложены за серьёзные нарушения прав человека. Санкции США приняты в отношении ближайшего помощника Кадырова Даниила Мартынова, вице-премьера Чечни Вахита Усмаева и уполномоченного представителя республики при президенте РФ Зияда Сабсаби. Также ограничения распространяются на Фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», организацию «Абсолютный чемпионат „Ахмат“», клуб смешанных единоборств «Ахмат», «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест», писал NEWS.ru.