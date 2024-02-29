Посол России осудил МИД Аргентины за слова о спецоперации Посол Феоктистов: РФ разочарована словами МИД Аргентины по случаю годовщины СВО

Фото: Martin Cossarini/dpa/Global Look Press

Россия разочарована заявлением МИД Аргентины по случаю второй годовщины СВО, заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. По его словам, дипмиссия надеется, что латиноамериканская страна услышит аргументы России.

С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение, — сказал посол.

Речь идет о заявлении аргентинского ведомства, в котором упоминается «решительное осуждение вторжения» России на Украину. Позднее авторы призывают «прекратить нелегитимное использование силы». При этом указывается, что аргентинское правительство уважает принципы Устава ООН.

Глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» политолог Иван Мезюхо уверен, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Аргентину как потенциальный источник получения оружия. По мнению эксперта, недавняя встреча украинского лидера с новым главой латиноамериканской республики Хавьером Милеем прошла «на ногах», а сам визит стал транзитным на пути к «западным кураторам».

Группа оппозиционных депутатов Конгресса Аргентины до этого потребовала от Милея объяснений из-за его решения отказаться от вступления страны в БРИКС. По уточнению политиков, решение президента противоречит государственным интересам, так как оно может навредить аргентинской экономике.