Посол России: Анкара может повлиять на выполнение Киевом Минских соглашений

Основные разногласия между Россией и Украиной связаны с невыполнением Киевом Минских соглашений. Если Турция сможет повлиять на Украину в этом вопросе, то Москва будет приветствовать эти усилия Анкары, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерохов, слова которого приводит газета Türkiye.

Если наши турецкие партнёры могут повлиять на украинцев и побудить их выполнять ранее взятые на себя обязательства, это будет только приветствоваться, — сказал дипломат.

Он также добавил, что российская сторона по достоинству оценила стремление Турции в целом предпринять усилия по деэскалации ситуации.

Посол сделал акцент на том, что сводить создавшуюся международную напряжённость к «российско-украинскому кризису» заведомо неверно. В действительности основная проблема кроется в отношениях между Россией, США и НАТО, а не между Москвой и Киевом. Речь идёт о постоянном продвижении Альянса на восток, к границам РФ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о невозможности выполнения Минских соглашений «на российских условиях». При этом он указал на то, что Запад не диктует Киеву, как именно соблюдать договорённости.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала президента страны Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения и прекратить конфликт на востоке страны. В противном случае политики пригрозили потребовать его отставки.