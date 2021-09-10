Посол РФ Жирнов рассказал, как Москва взаимодействует с талибами

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что Москва взаимодействует с движением «Талибан» (запрещено в РФ) последние 7-8 лет. Именно поэтому россияне не убегали из Кабула после прихода к власти боевиков, отметил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Он добавил , что в Москве, в отличие от Запада, правильно оценивали возможность прихода к власти талибов, поэтому в новый этап Афганистана Россия вошла подготовленной.

Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали, — пояснил посол.

Он пояснил, что именно поэтому сейчас все рабочие вопросы с боевиками решаются. Ситуация в Афганистане не будет безоблачной, но альтернативы власти боевиков в стране нет. При этом Жирнов подчеркнул, что пока рано делать выводы о том, «кто такие нынешние талибы».

Судить надо будет по делам, — считает посол.

Ранее стало известно, что группа прибывших в эту страну лётчиков афганских ВВС вместе с их семьями будет переброшена на американскую военную базу. Об этом договорились США с Узбекистаном. Афганцы бежали из страны на самолётах и вертолётах местных ВВС. В общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских лётчиков, членов экипажей и их родственников.