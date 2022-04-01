Посол РФ заявил о давлении на российских теннисистов из-за спецоперации

Осудить спецоперацию на Украине требуют от российских теннисистов организаторы Уимблдонского турнира в Англии. Иначе россияне рискуют оказаться не допущенными на соревнования. Об этом сообщил ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин.

Попытки запретить всё, что связано с русским, продолжаются в гуманитарной, культурной, спортивной сферах. Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления, — заявил посол.

Он также отметил, что Великобритании фиксируются случаи проявления так называемой «бытовой русофобии».

Ситуация очень тяжёлая, — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что дискриминация россиян по национальному признаку недопустима.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что российским теннисистам для выступления в турнире необходимо будет доказать, что они не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

В ответ на это российский теннисист Даниил Медведев заявил, что у него пока нет ответа на вопрос, будет ли он участвовать в Уимблдоне в 2022 году или нет.

Уимблдонский теннисный турнир пройдёт в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

Бывший российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что считает абсурдным и неприемлемым требование властей Британии к отечественным игрокам выступить с критикой в адрес властей РФ.