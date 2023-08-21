Посол РФ заявил о беспокойстве страны из-за антирыночных мер Запада Посол РФ в АТЭС Бердыев: Россию беспокоят антирыночные меры Запада

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Россия обеспокоена антирыночными мерами стран Запада, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве от РФ Марат Бердыев. В частности, он указал, что негативно на экономику влияет потолок цен на нефть.

Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый потолок цен на нефть, безусловно, вызывает обеспокоенность, — сказал Бердыев.

Посол отметил, что подобные меры западных стран наряду с несбалансированной энергоклиматической политикой дестабилизируют глобальные энергорынки, приводят к перераспределению глобальных энергопотоков и чрезмерной волатильности цен, что создает угрозы для энергобезопасности.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что доходы Москвы от экспорта энергоносителей в июле 2023 года увеличились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд. По информации СМИ, данные цифры свидетельствуют о промежуточной победе России в экономическом противостоянии с Западом.

Главный экономист американского Международного института финансов (IIF) Робин Брукс считает, что санкции могут быть эффективными в отношении государств, у которых дефицит счета текущих операций. Эксперт отметил, что такие страны зависят от получения кредитов иностранных инвесторов для финансирования импорта. Россия, подчеркнул Брукс, в число таких стран не входит.