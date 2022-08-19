Посол РФ заявил, что санкционная политика США запугала международный бизнес Посол РФ Антонов: международный бизнес запуган хаотичной политикой США в области санкций

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следует Вашингтон при введении санкций против России. По словам дипломата, на представителей бизнеса при этом не действуют попытки разъяснить исключения из санкционного режима. Текст заявления размещён в Telegram-канале российского диппредставительства.

Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции, — сказал Антонов.

Он также добавил, что бизнесмены бояться карательных органов США и потому на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, включая сферу продовольствия.

По мнению Антонова, закономерным итогом, которого добились Штаты, стала дополнительная дестабилизация мировой экономики, и без того переживающей не лучшие времена. Кроме того, санкции бьют в том числе по самим зачинщикам ограничительным мер в отношении России, подчеркнул дипломат.

Антонов полагает, что только зацикленность на санкциях как таковых не позволяет Вашингтону понять, что такая стратегия оказалась провальной.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредитов РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что больше всего по экономике России ударили арест золотовалютных резервов, отключение от SWIFT, запрет на операции в долларах и евро, а также ограничения по технологическому импорту. Он также отметил, что худшие прогнозы не оправдались, но РФ имеет дело с кризисом, который придётся преодолевать несколько лет.