Посол РФ: Запад должен переварить предложения Москвы по безопасности

Западу необходимо время для того, чтобы «переварить» российские предложения по гарантиям безопасности, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, диалог должен иметь пакетный характер.

Эти предложения сейчас совершенно новые. Для Запада их надо переварить, найти по ним какие-то элементы, позиции и так далее, — сказал Келин.

В то же время он отметил, что вопросы, касающиеся вопросов военной транспарентности и разведения учений от линии соприкосновения, выдвигались со стороны Москвы ранее.

Это предложения более приземлённые, они в свое время, где-то пару лет назад, выдвигались с нашей стороны, это касательно моратория в Европе на размещение ракет средней дальности, военной транспарентности, касательно разведения учений от линии соприкосновения, — отметил посол.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться выполнения от США и НАТО принятых на себя обязательств по безопасности и данных по этому поводу обещаний. Министр привёл в пример жаргонное выражение «пацан сказал — пацан сделал», отметив что данные «понятия» должны соблюдаться в том числе и на международном уровне.