https://static.news.ru/photo/23569d7c-dd21-11e9-b9ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Матусихис/РИА Новости

Посол РФ в Эстонии Александр Петров вместе с российскими дипломатами в день 75-летия освобождения Таллина от фашистов возложил цветы к подножию памятника Воину-Освободителю на Военном кладбище.

В этот день мы испытываем благодарность к героям той поры, которые не жалели своей жизни ради освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, — цитирует РИА Новости Петрова.

Памятник Воину-Освободителю, известный ещё как «Бронзовый солдат», ранее располагался на холме Тынисмяги в центре Таллина. В 2007 году власти Эстонии его демонтировали и перенесли на Военное кладбище. Там же они перезахоронили и останки советских воинов.

Как писал News.ru, накануне Минобороны России обнародовало рассекреченные документы по Таллинской освободительной операции. Среди них есть донесения с линии фронта, директивы, наградные документы красноармейцев, свидетельства о преступлениях немецких оккупантов и газеты тех лет. Есть также подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, которые также принимали участие в освобождении Таллина в сентябре 1944 года.

Рассекреченные архивы свидетельствуют, что большой вклад в освободительную операцию внесли бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, действующей на левом фланге. В военной сводке тех лет отмечается, что дивизия очистила весь западный берег Чудского озера и к вечеру 22 сентября 1944 года «была на подходе к городу Таллин».