Посол РФ в Японии заявил о точке невозврата в отношениях стран Посол в Токио: отношения России и Токио могут никогда не оправиться

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Сейчас отношения России и Японии находятся на самом низком уровне со времен Второй мировой войны, рассказал РИА Новости назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев. По его словам, им нанесен такой ущерб, от которого они вряд ли оправятся.

Ноздрев пояснил, что японское руководство предпринимает умышленные и сознательные шаги по демонтажу отношений с Россией сразу по нескольким направлениям.

По мнению дипломата, Токио отказывается от договоренностей, заключенных за последние десятилетия. Помимо этого, Япония приняла несколько санкционных пакетов. Хотя, по мнению Ноздрева, их значение японская сторона преувеличивает. Российский посол также обратил внимание на антироссийскую истерию, которую раздувают в японском обществе с желанием сформировать ее на длительную перспективу.

Продолжaется дaвление нa собственный бизнес, создaются рaзного родa препятствия для реaлизации совместных проектов в сaмых рaзных облaстях, в том числе и в тех, в которых объективно зaинтересовaнa и сaмa японскaя сторонa, — подчеркнул российский дипломат.

Ранее исполняющий обязанности директора Третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий заявлял, что фундамент взаимовыгодных отношений между Россией и Японией практически разрушен. По его словам, Токио осознанно выбрал прозападный курс, что привело к печальным последствиям для кропотливо создававшихся связей.