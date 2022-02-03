Посол РФ в Японии Галузин ответил на критику посла США в отношении Курил

Посол РФ в Японии Михаил Галузин прокомментировал критику американского амбассадора в Японии Рама Эмануэля в свой адрес касательно притязаний японцев на Курильские острова. Он заявил, что притязания японцев на территории Курильских островов являются незаконными, а передачи их Советскому союза была зафиксирована в Ялтинском соглашении, передаёт Eadaily.

Американской посол ранее в своём Twitter-аккаунте написал следующее в адрес Галузина:

Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии. Он не осознаёт, что в следующий понедельник (В Японии. — News.ru) отмечают День северных территорий. Правила и уважение важны, — написал Эмануэль.

Российский посол ответил, что время было выбрано верно, а также напомнил, что Россия не признаёт выпады в её сторону касательно территориальной принадлежности вышеупомянутых земель.

Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признаёт незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», — ответил Галузин на странице российского дипломатического представительства в Twitter.

Он отметил, что Курилы перешли к России в рамках Ялтинского соглашения 1845 года, подписанного СССР, США и Великобританией как союзниками против Германии и её союзника — «милитаристской Японии».

7 февраля в Японии отмечается «День северных территорий». В этот день в Японии организовываются общенациональные митинги за «возврат северных территорий». В рамках таких общественных собраний принимают участие официальные лица из правительства Японии, депутаты парламента и бывшие жители южной части Курил.

2 февраля Галузин на пресс-конференции заявил, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины — «контрпродуктивные и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что планирует продвигать переговоры о мирном договоре с Россией на основе построения отношений доверия с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом японский политик сказал в ходе выступления на пленарном заседании верхней палаты парламента своей страны.