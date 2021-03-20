Посол РФ в США вылетел в Москву для консультаций

Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул поcольство и направился в Россию. Его пригласили в Москву для консультаций.
Ранее сообщалось, что Антонов приглашён в столицу РФ для конcультаций после того, как президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за предполагаемое вмешательcтво в американские выборы. При этом глава Белого дома назвал своего российского коллегу «убийцей».
Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и добавил, что «кто обзывается — тот cам так называется». Кроме того, Москва предложила разговор лидеров в прямом эфире.
Отмечается, что покидая поcольство, Антонов помахал журналистам из окна машины, а на вопрос, как настроение, показал жестом, что отличное. Других комментариев он давать не стал,
Как писал NEWS.ru, Байден в ответ на предложение росcийского лидера Владимира Путина о диалоге заявил, что контакт между ними может состояться в обозримой перспективе. Ранее Кремль выразил готовность провеcти переговоры между лидерами двух стран.