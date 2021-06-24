Посол США Салливан вернулся в Россию

Посол США в РФ Джон Салливан вернулся в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Салливан отметил, что рассчитывает на предсказуемые и стабильные отношения России и США.

Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России, — заявил Салливан.

Он подчеркнул, что на США и России лежит обоюдная ответственность за выстраивание отношений между странами.

О возвращении послов в ходе саммита в Женеве договорились президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин. Российский посол Анатолий Антонов, вызванный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами, прибыл в Вашингтон 20 июня.